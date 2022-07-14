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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТРЕХ МАРШРУТАХ БЕЛАВИА ПАССАЖИРАМ ЭКОНОМКЛАССА БУДУТ ПОДАВАТЬ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
12:40 15.07.2022
С 15 июля на рейсах Белавиа в Стамбул, Шарджу и Сочи для пассажиров экономического класса будет предоставляться горячее питание на выбор (ранее предлагались сэндвичи). Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании.
«Изменения связаны с увеличившимся временем перелета и пожеланиями пассажиров. Авиакомпания надеется, что предоставление горячего питания сделает перелет на длительных регулярных рейсах более комфортным для пассажиров», - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что на других направлениях, где предусмотрено питание, пока остаются сэндвичи.
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