С 15 июля на рейсах Белавиа в Стамбул, Шарджу и Сочи для пассажиров экономического класса будет предоставляться горячее питание на выбор (ранее предлагались сэндвичи). Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании.

«Изменения связаны с увеличившимся временем перелета и пожеланиями пассажиров. Авиакомпания надеется, что предоставление горячего питания сделает перелет на длительных регулярных рейсах более комфортным для пассажиров», - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на других направлениях, где предусмотрено питание, пока остаются сэндвичи.