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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ СЕГОДНЯ СЕЗОН ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ
12:19 15.07.2022
Гомель открывает сегодня сезон школьных базаров.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», районы области постепенно подключатся с конца июля-начала августа.
Проблем с выбором у родителей школьников не будет - порядка 600 объектов торговли дополнительно расширят ассортимент.
Чтобы сделать оптимальный выбор, стоит изучить предлагаемую одежду и канцелярию в разных местах. Особое внимание отечественным товарам - это гарантированное качество по разумной цене. На прилавках в достатке товары из России, Турции, Китая, других стран", - сказал начальник главного управления торговли Гомельского облисполкома Александр Качан.
При желании родители могут воспользоваться интернет-площадками с доставкой.
На контроле также ценовая политика.
"По ценовому диапазону мы не видим значительных колебаний. К примеру, набор канцелярских принадлежностей в этом году обойдется от 50 до 150 руб. По одежде для мальчиков и девочек в среднем - от 70 до 400 руб.", - уточнил Александр Качан.
Предусмотрены различные акции и скидки, программы лояльности, карты рассрочек до 6 месяцев.
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