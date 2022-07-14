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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ СЕГОДНЯ СЕЗОН ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ


12:19 15.07.2022

Гомель открывает сегодня сезон школьных базаров.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», районы области постепенно подключатся с конца июля-начала августа.

Проблем с выбором у родителей школьников не будет - порядка 600 объектов торговли дополнительно расширят ассортимент.

Чтобы сделать оптимальный выбор, стоит изучить предлагаемую одежду и канцелярию в разных местах. Особое внимание отечественным товарам - это гарантированное качество по разумной цене. На прилавках в достатке товары из России, Турции, Китая, других стран", - сказал начальник главного управления торговли Гомельского облисполкома Александр Качан.

При желании родители могут воспользоваться интернет-площадками с доставкой.

На контроле также ценовая политика.

"По ценовому диапазону мы не видим значительных колебаний. К примеру, набор канцелярских принадлежностей в этом году обойдется от 50 до 150 руб. По одежде для мальчиков и девочек в среднем - от 70 до 400 руб.", - уточнил Александр Качан.

Предусмотрены различные акции и скидки, программы лояльности, карты рассрочек до 6 месяцев.
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