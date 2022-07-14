На 1 июля 2022 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 47 089 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июнь 2022 года ими уплачено в бюджет 75,1 млн рублей налогов и других платежей.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,0%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Они внесли в бюджет 34,5 млн рублей, или 45,9% от общей суммы поступлений данной категории субъектов хозяйствования.

От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило 29,4 млн рублей, или 39,1%.

Плательщиками единого налога уплачено 10,5 млн рублей, или 14,0%.