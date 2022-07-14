|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОЛГОДА ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 75,1 МЛН РУБЛЕЙ
11:39 15.07.2022
На 1 июля 2022 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 47 089 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июнь 2022 года ими уплачено в бюджет 75,1 млн рублей налогов и других платежей.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,0%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Они внесли в бюджет 34,5 млн рублей, или 45,9% от общей суммы поступлений данной категории субъектов хозяйствования.
От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило 29,4 млн рублей, или 39,1%.
Плательщиками единого налога уплачено 10,5 млн рублей, или 14,0%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2022
Курсы в банках
на 15.07.2022
Конвертация в банках
на 15.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте