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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС В ОБЛАСТИ СУДЭКСПЕРТИЗЫ «ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО-2022»
11:10 15.07.2022
В Беларуси стартует конкурс «Трибуна молодого ученого-2022», организатором которого выступает Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете судебных экспертиз, участвовать могут студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, научные работники и иные исследователи, не имеющие ученой степени, которым на момент подачи документов на конкурс не исполнилось 35 лет.
На конкурс принимаются подготовленные авторами единолично материалы научного исследования в области судебной экспертизы в различных отраслях знаний, включая естественные, технические и гуманитарные науки.
Заинтересованные в срок не позднее 1 октября 2022 г. должны направить необходимый пакет документов в оргкомитет:
в электронном виде – по адресу (с пометкой «КОНКУРС»);
в бумажном – по адресу: 220114, Республика Беларусь, Минск, ул. Филимонова, 25 (НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз).
Проведение конкурса планируется в два этапа: экспертиза представленных на конкурс материалов; выступление участника с устным докладом.
Материалы победителей включаются в сборник научных трудов «Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы», который входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.
Ознакомиться более подробнее с условиями конкурса можно здесь.
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