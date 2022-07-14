В Беларуси стартует конкурс «Трибуна молодого ученого-2022», организатором которого выступает Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете судебных экспертиз, участвовать могут студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, научные работники и иные исследователи, не имеющие ученой степени, которым на момент подачи документов на конкурс не исполнилось 35 лет.

На конкурс принимаются подготовленные авторами единолично материалы научного исследования в области судебной экспертизы в различных отраслях знаний, включая естественные, технические и гуманитарные науки.

Заинтересованные в срок не позднее 1 октября 2022 г. должны направить необходимый пакет документов в оргкомитет:

в электронном виде – по адресу (с пометкой «КОНКУРС»);

в бумажном – по адресу: 220114, Республика Беларусь, Минск, ул. Филимонова, 25 (НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз).

Проведение конкурса планируется в два этапа: экспертиза представленных на конкурс материалов; выступление участника с устным докладом.

Материалы победителей включаются в сборник научных трудов «Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы», который входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.

Ознакомиться более подробнее с условиями конкурса можно здесь.