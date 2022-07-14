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ЭКОНОМИКА РБ


НА МОГИЛЕВСКОМ ЗАВОДЕ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИЗГОТОВИЛИ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ НОВОЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ


10:34 15.07.2022

Могилевский завод горного машиностроения, специализирующийся на разработке и изготовлении шахтного оборудования, изготовил опытный образец погрузочно-доставочной машины ML-107 грузоподъемностью 7 тонн.

Как сообщается на сайте холдинга «Нива-Холдинг», среди ее особенностей - кабина оператора, оборудованная электронной системой управления и контроля с передачей данных через шину CAN и выводом параметров на цветной монитор систем машины вместо привычной панели контрольных приборов.

По словам начальника отдела шахтных машин ЧПУП «Завод горного машиностроения» Геннадия Зайцева, контролируется широкий спектр параметров систем машины. Сигналы о неисправностях отображаются на дисплее. Система управления спроектирована с возможностью дистанционного управления, для чего понадобилось разрабатывать программное управление с последующей настройкой, калибровкой и отладкой параметров систем машин и интерфейсов.

Опытно-конструкторские работы проводились совместно с могилевской инженерно-производственной компанией ОДО «СТРИМ».

Эксплуатируются ПДМ в условиях высокой влажности (относительная влажность 75-100%) и обводненности в выработках при температуре окружающей среды от +10 до +15 градусов по Цельсию. Так как в очистных и проходческих выработках почва представляет собой покрытое горной массой скальное основание, погрузочно-доставочная машина способна преодолевать уклоны до 15 градусов.

Местом эксплуатации опытного образца ПДМ ML-107 станет производитель и поставщик железорудного концентрата и щебня ООО «Абазинский рудник» (Республика Хакасия).
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