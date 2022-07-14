В первом полугодии 2022 года по результатам последующего этапа камеральной проверки субъектам предпринимательства Брестской области направлено 1619 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, сумма налогов, подлежащих доплате плательщиками в бюджет согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), составила 8,5 млн рублей.

Кроме того, по результатам камерального контроля уменьшена разница между общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), и суммой налоговых вычетов в размере 7,2 млн рублей.

В ходе камерального контроля выявляются, в том числе недобросовестные субъекты предпринимательства, деятельность которых направлена на минимизацию налоговых обязательств и уклонение от уплаты налогов. Выявляемыми схемами ухода от налогообложения являются: приобретение дорогостоящих автомобилей с дальнейшей их реализацией по ценам существенно ниже рыночных, а также регистрация штатных работников организации в качестве ИП с целью обналичивания доходов путем подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.

В случаях выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений плательщикам направляются уведомления о корректировке налоговых обязательств и предоставляется возможность их добровольного исполнения посредством представления уточненных налоговых деклараций.