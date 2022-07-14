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ЭКОНОМИКА РБ
С 15 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРОДАЖА ТОВАРОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
09:27 15.07.2022
С 15 июля в Беларуси стартует продажа товаров к новому учебному году.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, во всех регионах страны организована работа более 400 школьных базаров, ярмарок. Проводятся расширенные распродажи, выставки-продажи, ярмарки выходного дня.
При этом сохранена практика реализации товаров школьного ассортимента в центральных районах города, на площадках, примыкающих к торговым организациям, внестационарных торговых объектах.
Запланировано проведение общегородских ярмарок «Здравствуй, школа», «Школьный базар», «Школьный базар – 2022».
На сайте Министерства образования можно ознакомиться с каталогом школьной одежды для учащихся школ.
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