ЭКОНОМИКА РБ

С 15 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРОДАЖА ТОВАРОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

09:27 15.07.2022 С 15 июля в Беларуси стартует продажа товаров к новому учебному году. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, во всех регионах страны организована работа более 400 школьных базаров, ярмарок. Проводятся расширенные распродажи, выставки-продажи, ярмарки выходного дня. При этом сохранена практика реализации товаров школьного ассортимента в центральных районах города, на площадках, примыкающих к торговым организациям, внестационарных торговых объектах. Запланировано проведение общегородских ярмарок «Здравствуй, школа», «Школьный базар», «Школьный базар – 2022». На сайте Министерства образования можно ознакомиться с каталогом школьной одежды для учащихся школ.