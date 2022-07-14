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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ
09:16 15.07.2022
За январь-май 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,1%, рентабельность продаж – 8,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 57,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,1 млрд рублей, или 15,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 67,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,8 млрд рублей, или 13,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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