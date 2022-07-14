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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,3%
18:08 14.07.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,1%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 110,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 114,4% соответственно, промежуточные товары – 100% и 110%, потребительские товары – 100,8% и 110,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 99%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 112%, в том числе в растениеводстве – 92% и 106,2% соответственно, животноводстве – 100,3% и 113,1%.
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