ЭКОНОМИКА РБ

ГОМЕЛЬСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ ОТКРЫЛ ЕЩЕ ОДИН ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

17:33 14.07.2022 Гомельский опытный лесхоз 14 июля 2022 года открыл еще один торговый павильон в Гомеле (ул. Ленинградская, 42). Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, первым покупателем стал генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский. Он же оценил новую торговую площадку и реализуемый ассортимент. Напомним, первая точка от Гомельского опытного лесхоза расположилась в д. Калинино (территория деревообрабатывающего цеха). Она удобна, прежде всего, дачникам, т.к. в регионе расположено большое количество садоводческих товариществ.