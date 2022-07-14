|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ ОТКРЫЛ ЕЩЕ ОДИН ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
17:33 14.07.2022
Гомельский опытный лесхоз 14 июля 2022 года открыл еще один торговый павильон в Гомеле (ул. Ленинградская, 42).
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, первым покупателем стал генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский. Он же оценил новую торговую площадку и реализуемый ассортимент.
Напомним, первая точка от Гомельского опытного лесхоза расположилась в д. Калинино (территория деревообрабатывающего цеха). Она удобна, прежде всего, дачникам, т.к. в регионе расположено большое количество садоводческих товариществ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2022
Курсы в банках
на 14.07.2022
Конвертация в банках
на 14.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте