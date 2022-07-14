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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИНОВНИКИ БРЕСТСКОГО ГОРИСПОЛКОМА УЗАКОНИВАЛИ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫЕ ЗЕМЛИ


17:15 14.07.2022

Комитет госконтроля в конце первого полугодия 2022 года провел проверку Брестского горисполкома по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, установлены факты нарушения порядка распространения информации о свободных (незанятых) земельных участках, порядка изъятия и предоставления земельных участков. Так, при отсутствии законных оснований горисполкомом принимались решения об изменении границ земельных участков без изменения их площадей. То есть фактически узаконивались самовольно занятые земли, расположенные за границей ранее предоставленных участков.

Кроме того, неправомерно принимались в эксплуатацию объекты самовольного строительства, расположенные на земельных участках, используемых не по целевому назначению. Позже принималось решение об изменении целевого назначения этих земельных участков.

Также допущены нарушения законодательства при определении размера ежегодной арендной платы за предоставляемые земельные участки. В частности, в 2020-2022 годах при расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам для строительства и обслуживания капитальных гаражей, не учитывались изменения, внесенные Указом № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности». В результате по 7 договорам аренды годовая арендная платы была занижена в 28 раз.

Не обеспечено принятие мер реагирования по фактам нецелевого использования земельных участков. Выявлены случаи использования для предпринимательской деятельности участков, которые предоставлялись для строительства и обслуживания жилого дома.

По результатам проверки Брестскому горисполкому даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению их в будущем. Также Комитетом госконтроля будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц Брестского горисполкома.
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