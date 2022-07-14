15 июля 202 года бесплатную правовую помощь окажут в нотариальной конторе № 3 Ленинского района города Минска.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, проконсультироваться можно будет в течение всего рабочего дня.

18 июля к акции присоединяться нотариусы нотариальной конторы № 2 Центрального района столицы. Задать вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, можно будет также в течение всего рабочего дня.

Сведения о нотариальных бюро и нотариальных конторах, номерах телефонов, по которым можно связаться с нотариусом, размещены в разделах «Нотариальные конторы и нотариальные бюро» и «Найти нотариуса» на сайте Белорусской нотариальной палаты.