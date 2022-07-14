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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ В МИНСКЕ 15 И 18 ИЮЛЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
16:27 14.07.2022
15 июля 202 года бесплатную правовую помощь окажут в нотариальной конторе № 3 Ленинского района города Минска.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, проконсультироваться можно будет в течение всего рабочего дня.
18 июля к акции присоединяться нотариусы нотариальной конторы № 2 Центрального района столицы. Задать вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, можно будет также в течение всего рабочего дня.
Сведения о нотариальных бюро и нотариальных конторах, номерах телефонов, по которым можно связаться с нотариусом, размещены в разделах «Нотариальные конторы и нотариальные бюро» и «Найти нотариуса» на сайте Белорусской нотариальной палаты.
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