Следуя из Польши в Беларусь на легковом автомобиле VOLKSWAGEN 44-летний гражданин намеревался ввезти на территорию ЕАЭС десять незадекларированных игровых видеокарт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, пересекая таможенную границу через пункт пропуска «Брест», россиянин выбрал «красный» коридор и подал декларацию на перемещаемые им товары. При проверке брестские таможенники обнаружили среди личных вещей гражданина 10 новых видеокарт Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060, которые также подлежат обязательному декларированию. Стоимость незаконно перемещаемых товаров составила порядка 22 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, в крупном размере, когда это могло послужить основанием для освобождения от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.