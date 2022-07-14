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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧАСТКА ДОРОГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБХОД ГОМЕЛЯ ОТ ЕРЕМИНО ДО АГРОГОРОДКА КРАСНОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К СЕНТЯБРЮ
15:18 14.07.2022
Реконструкцию участка дороги Северо-западный обход Гомеля от Еремино до агрогородка Красное планируется завершить к сентябрю. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, расширением проезжей части до 4-х полос занимается «Гомельобдорстрой».
«Практически завершили земляные и сопутствующие работы по перекладке коммуникаций, устройству футляров на газопроводе, - уточнил гендиректор предприятия Игорь Кравченко. - В июле-августе уложим асфальтобетонное покрытие, установим дорожные знаки, нанесем разметку».
Это далеко не полный перечень работ на этом участке.
Ремонт участков этой важной транспортной артерии предусмотрены программой «Дороги Беларуси».
«Начиная с 2015 года, силами предприятия сделана кольцевая развязка на пересечении с дорогой Центролит-Урицкое. Расширили до 4-х полос участок между развязками дороги Центролит-Урицкое и улицей Химзаводской.В 2021-м на развязке в агрогородке Красное отремонтировали путепровод», - рассказал Игорь Кравченко.
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