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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 14%
14:34 14.07.2022
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 114%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в июне составил 19,9%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены увеличились на 17,1%.
Непродовольственные товары в июне 2022 года подорожали по сравнению с маем на 0,5%, с начала года – на 15%. В июне 2022 года к июню 2021 года цены подскочили на 18,9%. За январь-июнь 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на услуги в июне 2022 года подорожали по сравнению с маем на 0,6%, с начала года – выросли на 9%. В июне 2022 года к июню 2021 года стоимость услуг взлетела на 10,8. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены на услуги увеличились на 10,4%.
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