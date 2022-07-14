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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПО ТЕХОСМОТРУ ТРАНСПОРТА
13:57 14.07.2022
Новая диагностическая станция № 252 УП «Белтехосмотр» по государственному техническому осмотру транспортных средств открылась в Могилеве (ул. Кулибина, 31).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белтехосмотр», на станции 2 универсальные линии, которые оснащены новым оборудованием.
В ближайшее время на базе станции начнут функционировать: автомойка самообслуживания на 2 транспортных средства и станция зарядки электромобилей, также на 2 транспортных средства.
Предварительная запись на осмотр осуществляется через сайт УП «Белтехосмотр».
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