ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПО ТЕХОСМОТРУ ТРАНСПОРТА

13:57 14.07.2022 Новая диагностическая станция № 252 УП «Белтехосмотр» по государственному техническому осмотру транспортных средств открылась в Могилеве (ул. Кулибина, 31). Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белтехосмотр», на станции 2 универсальные линии, которые оснащены новым оборудованием. В ближайшее время на базе станции начнут функционировать: автомойка самообслуживания на 2 транспортных средства и станция зарядки электромобилей, также на 2 транспортных средства. Предварительная запись на осмотр осуществляется через сайт УП «Белтехосмотр».