Бюджет Гомельской области в январе-июне 2022 года пополняли около 826 тысяч налогоплательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 776 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июнь 2022 года в бюджет области поступило 1274,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 104,2 млн рублей, в местные бюджеты – 1169,9 млн рублей.

Около 74% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 38,3% – за счет подоходного налога, 14,8% – за счет налога на добавленную стоимость, 8,5% – за счет налога на прибыль, 8,2% – за счет налога на недвижимость, 3,7% – за счет экологического налога.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-июне 2022 года поступило 925,2 млн рублей. На их долю приходится 72,6% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 263,2 млн рублей (20,7%), индивидуальных предпринимателей – 46,0 млн рублей (3,6%), физических лиц – 39,6 млн рублей (3,1%).