МИНСК, 14 июля /ЭКОПРЕСС/. Впервые в БГУ создана школа экскурсоводов-профориентологов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, опыт профориентационной деятельности существует в университете на протяжении многих лет, однако теперь это направление планируют развивать на качественно новом уровне с позиции целенаправленной подготовки студентов и магистрантов для работы с абитуриентами.

Образовательная программа направлена на развитие компетенций проведения экскурсий по факультетам, формирование навыков консультирования по вопросам поступления в БГУ и выбора подходящей специальности.

Обучение включает несколько блоков. Это занятия по подготовке имиджевых текстов; квест-направление; креативная деятельность и работа с учреждениями образования. Студенты могут выбрать один из них или совмещать несколько. Проходит подготовка в формате интерактивных семинаров, мастер-классов и выездных мероприятий. Студенты изучают правила и особенности общения с абитуриентами, приемы ораторского искусства, психологию принятия решений, способы поддержки и уменьшения волнения поступающих при выборе направления. Также будущие экскурсоводы-профориентологи учатся создавать аудиовизуальный контент о жизни, истории и структуре факультетов, более детально исследуют специфику обучения в БГУ и вступительную кампанию для оказания грамотной консультации поступающим.

Спикерами школы являются заместители деканов по профориентационной работе, сотрудники музеев и преподаватели БГУ.

Идея создания школы принадлежит студентам химического факультета. Как отметила руководитель проектной команды, четверокурсница Александра Загорская, вовлечение молодежи в профориентационные мероприятия весьма целесообразно, так как абитуриентам комфортнее строить диалог со своими сверстниками. Кроме того, участие в проекте способствует саморазвитию, формированию коммуникативных навыков и умению планировать день.

Новый сезон обучения объявят в начале октября. Планируется проводить занятия до декабря включительно один раз в неделю.

К участию приглашаются студенты всех факультетов независимо от курса обучения. Для этого необходимо оставить заявку в группе школы социальной сети «ВКонтакте».