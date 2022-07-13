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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 1128 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
12:52 14.07.2022
За первое полугодие в Гомельской области улучшили жилищные условия 1128 многодетных семей, почти 83% планового задания. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре Сергей Атрашков.
Работа эта регламентирована постановлением правительства, где предусмотрен не только ввод жилья для многодетных, но и направление их на улучшение жилищных условий. С начала года такие направления получила в области 801 семья, или 62% от задания.
«Все в соответствии с графиками и потребностью. Например, в Гомельском районе ввели 100 квартир, еще столько же – в пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Это и многоквартирные, и индивидуальные дома», - пояснил Сергей Атрашков.
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