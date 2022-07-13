За первое полугодие в Гомельской области улучшили жилищные условия 1128 многодетных семей, почти 83% планового задания. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре Сергей Атрашков.

Работа эта регламентирована постановлением правительства, где предусмотрен не только ввод жилья для многодетных, но и направление их на улучшение жилищных условий. С начала года такие направления получила в области 801 семья, или 62% от задания.

«Все в соответствии с графиками и потребностью. Например, в Гомельском районе ввели 100 квартир, еще столько же – в пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Это и многоквартирные, и индивидуальные дома», - пояснил Сергей Атрашков.