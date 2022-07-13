ЭКОНОМИКА РБ

В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФАКТАМ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРС ВОЗБУЖДЕНО 11 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

12:23 14.07.2022 Вопросы принятия мер по минимизации падежа скота обсуждены на межведомственном совещании в Брестской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, контрольно-аналитические мероприятия показывают, что основными причинами падежа крупного рогатого скота являются нарушение технологии кормления новорожденных телят, нарушение условий содержания молодняка, несбалансированность рационов кормления, несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, дефицит зооветеринарных кадров. При этом имеются факты сокрытия должностными лицами сельхозорганизаций падежа крупного рогатого скота. В текущем году по материалам КГК Брестской области по фактам сокрытия падежа КРС возбуждено 11 уголовных дел.