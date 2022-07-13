Предприятия легкой промышленности Гомельской области готовы обеспечить школьников брендовой одеждой. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Так, швейная фабрика «Надекс» предлагает новую коллекцию рубашек для мальчиков и блузок для девочек. В «Надексе» говорят, что готовы выполнить любой заказ по пошиву школьной одежды. Проблемы могут быть связаны только с закупкой дополнительного сырья. Сегодня ткань поступает из Турции и Голландии. Из-за нарушений логистики увеличивается время доставки.

«У нас все ткани проходят испытания, поэтому соответствуют требованиям к деловой одежде для школы. На изделиях новой коллекции мы вышивку делаем. По желанию школ это могут быть и их логотипы», - рассказала начальник отдела маркетинга Мозырской шввейной фабрики «Надекс» Наталья Радиванович.

Сейчас «Надекс» работает в кооперации с «Коминтерном». Это позволяет формировать комплекты школьной формы. Пока их можно назвать стандартными, но при соответствующих заказах учебных заведений в них можно добавлять элементы любой сложности.