Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 112,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 110,6% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 112,3%, потребительские товары – 101,1% и 112,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 98%, с декабрём 2021 г. – 104,5%, в том числе в растениеводстве – соответственно 90,5% и 102,5%, животноводстве – соответственно 100,5% и 105,2%.