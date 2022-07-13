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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,7%


11:20 14.07.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 112,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 110,6% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 112,3%, потребительские товары – 101,1% и 112,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 98%, с декабрём 2021 г. – 104,5%, в том числе в растениеводстве – соответственно 90,5% и 102,5%, животноводстве – соответственно 100,5% и 105,2%.
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