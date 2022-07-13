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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ ПРО ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 2022 ГОДУ
10:49 14.07.2022
Минтранс продолжает обновлять парк пассажирского транспорта в соответствии с принятой в стране госпрограммой «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в 2022 году планируется приобрести 167 единиц пассажирской городской техники: 145 автобусов, 21 троллейбус и один электробус.
Кроме того, в текущем году будет закуплено четыре электропоезда «Штадлер Минск», а в ближайших планах - еще 7 составов.
В 2021 году ведомство закупило шесть электропоездов «Штадлер Минск», а также 618 единиц пассажирского городского транспорта: 437 автобусов, 163 троллейбуса и 18 электробусов.
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