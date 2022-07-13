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ЭКОНОМИКА РБ
РАССЧИТАТЬСЯ ЗА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ ЛЕСХОЗОВ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЕРИП
09:45 14.07.2022
Рассчитаться за продукцию и услуги лесхозов в большинстве регионов теперь можно в онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в настоящее время 87 лесохозяйственных учреждений зарегистрированы в системе ЕРИП. Остальные 12 лесхозов присоединятся к ней в ближайшие дни.
Использование системы позволяет гражданам оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки, плату за лесопользование, лес на корню, пило- и лесопродукцию не выходя из дома.
К системе уже присоединились все лесхозы Витебской, Гомельской и Минской областей, а также 10 лесхозов Могилевской области, 9 - Брестской, 8 - Гродненской.
Виртуальные платежи избавляют граждан от необходимости несколько раз приезжать в лесничества и существенно ускоряют процесс оплаты услуг и продукции.
Способ оплат следующий: зайти в систему «Расчет» (ЕРИП), найти опцию «Прочие платежи», затем «Лесное хозяйство».
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