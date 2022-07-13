|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЯТИЛЕТКУ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ 140 ИНВЕСТПРОЕКТОВ
09:27 14.07.2022
В Гомельской области к реализации на пятилетку сформирован перечень из 140 инвестпроектов на общую сумму почти 3 млрд рублей. Такая информация прозвучала в Гомельском облисполкоме на совещании по актуализации этих проектов.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», просчитывается создание 7 тыс. рабочих мест.
«По каждому предложению четкое понимание: источник финансирования, территория, исполнители, сроки», - потребовал глава Гомельского региона Иван Крупко.
Из общего количества 74 «якорных» проекта с созданием почти 4,5 тыс. рабочих мест. Остальные – перспективные.
Уже сегодня в промышленности реализуется ряд важных проектов: производство плоских лифтовых кабелей на «Беларуськабель», климатического оборудования на «Веза-Г». Идет к завершению реконструкция ирисного участка на «Красном Мозырянине». В Лельчицком районе запускается производство органоминеральных удобрений.
Как отметил Иван Крупко, в среднем по 2-3 основных проекта предусмотрены в каждом районе области.
«Более того, именно по их реализации будет дана оценка эффективности работы руководителей местных органов власти», - резюмировал он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
Курсы в банках
на 14.07.2022
Конвертация в банках
на 14.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте