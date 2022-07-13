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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЯТИЛЕТКУ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ 140 ИНВЕСТПРОЕКТОВ


09:27 14.07.2022

В Гомельской области к реализации на пятилетку сформирован перечень из 140 инвестпроектов на общую сумму почти 3 млрд рублей. Такая информация прозвучала в Гомельском облисполкоме на совещании по актуализации этих проектов.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», просчитывается создание 7 тыс. рабочих мест.

«По каждому предложению четкое понимание: источник финансирования, территория, исполнители, сроки», - потребовал глава Гомельского региона Иван Крупко.

Из общего количества 74 «якорных» проекта с созданием почти 4,5 тыс. рабочих мест. Остальные – перспективные.

Уже сегодня в промышленности реализуется ряд важных проектов: производство плоских лифтовых кабелей на «Беларуськабель», климатического оборудования на «Веза-Г». Идет к завершению реконструкция ирисного участка на «Красном Мозырянине». В Лельчицком районе запускается производство органоминеральных удобрений.

Как отметил Иван Крупко, в среднем по 2-3 основных проекта предусмотрены в каждом районе области.

«Более того, именно по их реализации будет дана оценка эффективности работы руководителей местных органов власти», - резюмировал он.
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