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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,6%


18:11 13.07.2022

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 112,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102% и 114,7% соответственно, промежуточные товары – 102% и 113,3%, потребительские товары – 100,4% и 111,9% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. подорожала на 2%, с декабрем 2021 года – на 13,7%. При этом годовой рост цен в июне текущего года составил 19%. За январь-июнь 2022 года цены подскочили к уровню января-июня 2021 года на 15,5%.
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