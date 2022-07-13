БГУ признан победителем в номинации «Образование» конкурса «Лучший экспортер 2021 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, диплом и памятную статуэтку проректору по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константину Козадаеву 12 июля вручил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

Такая высокая награда стала возможной благодаря активной работе БГУ по обучению иностранных граждан. В БГУ проходят подготовку свыше 4,5 тысяч иностранных студентов из более 60 стран, что является самым высоким показателем по стране. Еще три года назад эта цифра колебалась в пределах 2,5 тысяч. За последние четыре года увеличено количество образовательных программ на английском языке почти в шесть раз. Сегодня в университете их действуют более 20 таких.

Всего по результатам 2021 года победителями республиканского конкурса стали 20 предприятий и 47 награждены поощрительными дипломами в 20 различных номинациях. Среди них «Производство бытовых товаров для населения», «Разработка информационных технологий», «Машиностроение и металлообработка», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Транспорт и логистика», «Услуги», «Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации», «Электроника, приборостроение, электротехническая и оптико-механическая промышленность», «Легкая промышленность», «Молочная промышленность» и др.

В финальном этапе состязания оценивалась финансово-хозяйственная деятельность 145 республиканских предприятий.

Отметим, для БГУ награда в конкурсе стала третьей за всю историю его проведения. В 2016 и 2020 годах университет также был удостоен данного статуса.

Конкурс «Лучший экспортер» проводится ежегодно с 2009 года БелТПП совместно с министерствами архитектуры и строительства, здравоохранения, иностранных дел, лесного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, экономики, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, НАН Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией «Белэксимгарант» и администрацией Парка высоких технологий.

Конкурс направлен на стимулирование развития экспортно ориентированного производства, повышение престижа товаропроизводителей на мировом рынке, увеличение объемов и конкурентоспособности экспортируемой продукции.

В номинации «Образование» лауреатов стали определять с 2015 года.