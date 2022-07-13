В план государственной стандартизации на 2022 г. дополнительно включено 340 тем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, из них 59 касается разработки государственных стандартов и изменений к ним в различных отраслях экономики, 1 технического кодекса установившейся практики и 15 организационно-методических государственных стандартов.

Включена проверка научно-технического уровня 265 государственных стандартов.

В частности, запланирована разработка 4 государственных стандартов для реализации программы «Качество 2021 − 2025», 2 стандартов − для Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 годы подпрограммы «Развитие электротранспорта».

Для реализации раздела «Цифровая трансформация традиционных секторов национальной экономики» Комплекса мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021 − 2025 годы планируется разработка 4 государственных стандартов.

Предусмотрена актуализация 17 технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в целях приведения в соответствие с Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. №254-3).

В 7 государственных стандартов на аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы будут разработаны изменения, направленные на установление требований к платежному документу в электронном виде (составу сведений и способу выдачи такого платежного документа).

Запланирована разработка 29 межгосударственных стандартов, предусмотренных программами, утвержденными ЕЭК по разработке межгосударственных стандартов к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза).