30 июля 2022 года в Минске пройдет Best Engineering Event in Republic (B.E.E.R.) – мероприятие, которое уже 6-й год подряд организуетмсообщество системных инженеров ITG.BY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), событие, посвященное системной инженерии, интеграции, внедрению и эксплуатации процессов, приурочено к празднованию Дня системного инженера и направлено на развитие сообщества системных инженеров и области IT в целом.

На мероприятии состоится обсуждение вопросов разработки и проектирования IT-систем, лабораторный практикум и обучение, BEER-TALK с облачным провайдером и много другого.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Для участия необходимо зарегистрироваться.