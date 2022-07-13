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ЭКОНОМИКА РБ
B.E.E.R.-2022 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 30 ИЮЛЯ
17:00 13.07.2022
30 июля 2022 года в Минске пройдет Best Engineering Event in Republic (B.E.E.R.) – мероприятие, которое уже 6-й год подряд организуетмсообщество системных инженеров ITG.BY.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), событие, посвященное системной инженерии, интеграции, внедрению и эксплуатации процессов, приурочено к празднованию Дня системного инженера и направлено на развитие сообщества системных инженеров и области IT в целом.
На мероприятии состоится обсуждение вопросов разработки и проектирования IT-систем, лабораторный практикум и обучение, BEER-TALK с облачным провайдером и много другого.
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
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