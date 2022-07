ЭКОНОМИКА РБ

B.E.E.R.-2022 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 30 ИЮЛЯ

17:00 13.07.2022 30 июля 2022 года в Минске пройдет Best Engineering Event in Republic (B.E.E.R.) – мероприятие, которое уже 6-й год подряд организуетмсообщество системных инженеров ITG.BY. Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), событие, посвященное системной инженерии, интеграции, внедрению и эксплуатации процессов, приурочено к празднованию Дня системного инженера и направлено на развитие сообщества системных инженеров и области IT в целом. На мероприятии состоится обсуждение вопросов разработки и проектирования IT-систем, лабораторный практикум и обучение, BEER-TALK с облачным провайдером и много другого. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Для участия необходимо зарегистрироваться.