В текущем году для получения высшего образования планируется принять 53,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.

Из них около 27,7 тысячи бюджетников, примерно 25,7 тысячи - платников.

По словам начальника Главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Касперовича, именно такое количество будущих студентов обосновано рядом причин.

«Планы приема формируются на основе системы прогнозирования потребности в кадрах и определяются исходя из запросов экономики и работодателей. Если речь о бюджетной форме, то здесь первым делом учитываются запросы заказчиков, которые аккумулируются системой «Госзаказ и прием». Также учитывается информация Министерства труда и социальной защиты. Набор на платные отделения зависит от образовательных потребностей граждан, и тоже с поправкой на потребности экономики», - рассказал он.

Сергей Касперович отметил, что цифры никогда не берутся с потолка и являются результатом совместной работы руководства вузов, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, работодателей.