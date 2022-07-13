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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ВУЗЫ ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ НА БЮДЖЕТ 27,7 ТЫС. АБИТУРИЕНТОВ
16:42 13.07.2022
В текущем году для получения высшего образования планируется принять 53,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Из них около 27,7 тысячи бюджетников, примерно 25,7 тысячи - платников.
По словам начальника Главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Касперовича, именно такое количество будущих студентов обосновано рядом причин.
«Планы приема формируются на основе системы прогнозирования потребности в кадрах и определяются исходя из запросов экономики и работодателей. Если речь о бюджетной форме, то здесь первым делом учитываются запросы заказчиков, которые аккумулируются системой «Госзаказ и прием». Также учитывается информация Министерства труда и социальной защиты. Набор на платные отделения зависит от образовательных потребностей граждан, и тоже с поправкой на потребности экономики», - рассказал он.
Сергей Касперович отметил, что цифры никогда не берутся с потолка и являются результатом совместной работы руководства вузов, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, работодателей.
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