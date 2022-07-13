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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРА ИЗ ЛИТВЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 487 ТЫС. РУБЛЕЙ


15:48 13.07.2022

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» более 90 тысяч предметов новой одежды и солнцезащитных очков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, по сведениям, указанным в документах, в грузовом транспортном средстве MERСEDES на территорию ЕАЭС ввозили одежду и обувь, бывшие в употреблении. При проведении таможенного контроля среди заявленного товара обнаружили новую одежду и солнцезащитные очки на сумму более 487 тыс. рублей. Путем недекларирования товаров перевозчик пытался «сэкономить» порядка 70 тыс. рублей на таможенных платежах.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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