Выдача сертификатов Централизованного тестирования стартует 14 июля в БГУ (ул. Ленинградская, 16)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ.

Сертификаты можно получить с 9.00 до 17.00, а с 18 июля с 9.00 до 18.00.

Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ об общем среднем образовании (аттестат), а также пропуск, на котором стоит отметка о прохождении ЦТ.

Отметим, всего в ЦТ на базе БГУ приняло участие более 11 тысяч абитуриентов. Также в университете на данный момент проходят резервные дни для сдачи тестирования. Выдача сертификатов для проходивших ЦТ в данный период начнется с 21 июля.

Все три резервных дня для поступающих из Минской области проходят в БГУ.