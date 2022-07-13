|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ СЕРТИФИКАТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ С 14 ИЮЛЯ
15:37 13.07.2022
Выдача сертификатов Централизованного тестирования стартует 14 июля в БГУ (ул. Ленинградская, 16)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ.
Сертификаты можно получить с 9.00 до 17.00, а с 18 июля с 9.00 до 18.00.
Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ об общем среднем образовании (аттестат), а также пропуск, на котором стоит отметка о прохождении ЦТ.
Отметим, всего в ЦТ на базе БГУ приняло участие более 11 тысяч абитуриентов. Также в университете на данный момент проходят резервные дни для сдачи тестирования. Выдача сертификатов для проходивших ЦТ в данный период начнется с 21 июля.
Все три резервных дня для поступающих из Минской области проходят в БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
Курсы в банках
на 13.07.2022
Конвертация в банках
на 13.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте