Технику «АМКОДОР» 13 июля 2022 года передали дорожному управлению Брянска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», передано 8 погрузчиков АМКОДОР 134, 4 универсальных погрузчика АМКОДОР 342С4 и 4 пескоразбрасывателя. Эта многофункциональная техника в первую очередь будет использоваться для уборки тротуаров и площадей, в том числе и зимой.

Погрузчики оснащены специальным навесным оборудованием – отвалом для уборки снега и щеткой, которая сможет мести как снег зимой, так и обычный мусор и песок летом.