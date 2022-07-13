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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ПЕРЕДАЛИ ДОРОЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ БРЯНСКА
14:49 13.07.2022
Технику «АМКОДОР» 13 июля 2022 года передали дорожному управлению Брянска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», передано 8 погрузчиков АМКОДОР 134, 4 универсальных погрузчика АМКОДОР 342С4 и 4 пескоразбрасывателя. Эта многофункциональная техника в первую очередь будет использоваться для уборки тротуаров и площадей, в том числе и зимой.
Погрузчики оснащены специальным навесным оборудованием – отвалом для уборки снега и щеткой, которая сможет мести как снег зимой, так и обычный мусор и песок летом.
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