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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТЕСТ-СИСТЕМЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
14:32 13.07.2022
В индустриальном парке «Великий камень» 13 июля 2022 года в качестве резидента зарегистрировано белорусское предприятие ООО «АртБиоТех».
Как сообщает сайт парка, новый резидент планирует создать в индустриальном парке площадку для производства высокотехнологичных и наукоемких биотехнологических и химических продуктов, проведения НИОКР и осуществления диагностической деятельности.
Реализацию проекта предполагается начать в 3-м квартале текущего года, а запуск производства запланирован на 2025 год.
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