В индустриальном парке «Великий камень» 13 июля 2022 года в качестве резидента зарегистрировано белорусское предприятие ООО «АртБиоТех».

Как сообщает сайт парка, новый резидент планирует создать в индустриальном парке площадку для производства высокотехнологичных и наукоемких биотехнологических и химических продуктов, проведения НИОКР и осуществления диагностической деятельности.

Реализацию проекта предполагается начать в 3-м квартале текущего года, а запуск производства запланирован на 2025 год.