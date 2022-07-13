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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ОСИПОВИЧ ПРЕДЪЯВЛЕНО 9,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРИ УСН
13:54 13.07.2022
Камеральную проверку частного строительного унитарного предприятия «А» (ЧСУП «А») провели сотрудники инспекции МНС по Осиповичскому району.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в ходе ее проведения было проанализировано движение денежных средств по расчетным счетам предприятия, а также истребованы от контрагентов акты сверок взаимных расчетов.
Проверяющие установили признаки занижения налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН), в связи с чем в адрес ЧСУП «А» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог при УСН.
На уведомление налогового органа плательщик представил уточненные налоговые декларации (расчеты) по налогу при УСН, доначисленная сумма налога составила 9,6 тыс. рублей.
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