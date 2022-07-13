ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ОСИПОВИЧ ПРЕДЪЯВЛЕНО 9,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРИ УСН


13:54 13.07.2022

Камеральную проверку частного строительного унитарного предприятия «А» (ЧСУП «А») провели сотрудники инспекции МНС по Осиповичскому району.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в ходе ее проведения было проанализировано движение денежных средств по расчетным счетам предприятия, а также истребованы от контрагентов акты сверок взаимных расчетов.

Проверяющие установили признаки занижения налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН), в связи с чем в адрес ЧСУП «А» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог при УСН.

На уведомление налогового органа плательщик представил уточненные налоговые декларации (расчеты) по налогу при УСН, доначисленная сумма налога составила 9,6 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
валюта курс
EUR 2.6170
USD 2.6017
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6170 -0.008
USD 2.6017 -0.0228
RUB 4.4385 +0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6590
USD 2.5960 2.6100
RUB 3.4000 4.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0070 1.0250
EUR/RUB 60.0000 78.0000
USD/RUB 59.0000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте