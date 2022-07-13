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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНКЕ В ИЮНЕ ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ НА ТРЕТЬ
13:39 13.07.2022
Несмотря на то, что начало лета в столице обычно характеризуется высоким спросом на квартиры в аренду, в нынешнем году поисковая активность потенциальных арендаторов была посредственной.
Как пишет Realt, за июнь число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» увеличилось на треть, однако в сравнении с прошлыми годами их число для июня в среднем ниже на 5-10%.
Тем не менее, несмотря на низкий спрос число арендных квартир в базе продолжает расти. По сравнению с маем их стало больше еще на 3,5%. В большинстве своем предложение выросло за счет 1- и 2-комнатных квартир (+4% за месяц в обоих случаях), чуть меньший рост, на 3%, отмечался у «трешек».
Текущий уровень предложения на 70% выше, чем в начале лета 2021 года.
Средние значения арендных ставок в большинстве своем продолжили снижаться. Ощутимее всего у 1-комнатных квартир — минус 1% сравнении с маем. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $256 (снижение на 1,2%); 2-комнатные квартиры — $318 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $402 (снижение на 0%).
Нынешние цены аренды квартир в черте столицы в среднем на 4-5% ниже, чем год назад.
На фоне снижения цен на квартиры инвестиционная привлекательность аренды продолжает снижаться: за прошедший месяц минус 0,03 процентных пункта. В то же время максимальная доходность валютных депозитов также показала снижение.
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