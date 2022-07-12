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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОТКРЫВШИХ СВОЕ ДЕЛО ГРАЖДАН


12:38 13.07.2022

На 1 июля 2022 года количество граждан Гродненской области, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, увеличилось на 137 человек и составило 5914.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от этой категории граждан в бюджет поступило 1,7 млн рублей.

Согласно данным, число оказывающих парикмахерские услуги граждан возросло на 116 человек до 1781.

Репетиторские услуги оказывают 856 человек, рост составил 91 плательщик.

При этом 239 граждан занимаются выполнением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванием стен обоями, кладкой (ремонтом) печей и каминов.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в городе Гродно (1976), в Лидском (866), Волковысском (467), Сморгонском (349) и Слонимском (348) районах.
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