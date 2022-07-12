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ЭКОНОМИКА РБ
А1 РАСШИРЯЕТ ФУНКЦИОНАЛ УСЛУГИ «SMART-РАССЫЛКА»
12:02 13.07.2022
А1 расширяет функционал услуги «Smart-рассылка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь ее пользователи могут делать рассылки с помощью Viber не только в пределах территории Беларуси, но и за границу.
Благодаря нововведению у клиентов услуги «Smart-рассылка» появилась возможность рассылать сообщения абонентам операторов связи Украины, Польши, Литвы и России. Страны, в которые планируется совершать рассылки, пользователь сервиса может указать при подаче заявки на подключение альфанумерического имени в Личном кабинете услуги.
В зависимости от страны тариф на транзакционные сообщения составит от 0,0255 до 0,45 рубля, на рекламные – от 0,051 до 0,135 рубля.
«Smart-рассылка» – это специальная услуга для бизнеса, которая позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы на базе дата-центра А1. Ее клиенты имеют возможность составлять расписание рассылок и управлять их скоростью, загружать и пересылать данные в разных форматах (текст, таблицы, изображения), настраивать переходы на нужные сайты, получать ответы от абонентов. До 31 декабря 2022 года новым пользователям услуги доступны 1000 бесплатных SMS для рассылки ежемесячно.
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