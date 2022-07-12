|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ВИДЗЫ» ДО 18 ИЮЛЯ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В РЕВЕРСИВНОМ ПОРЯДКЕ
11:21 13.07.2022
В пункте пропуска «Видзы» до 18 июля движение транспорта будет осуществляться в реверсивном порядке. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.
«В связи с проводимыми работами по замене дорожного покрытия в автодорожном пункте пропуска "Видзы" до 18 июля 2022 г. движение грузового и легкового автомобильного транспорта будет осуществляться в реверсивном порядке», - говорится в сообщении.
ГТК просит учитывать эту информацию при планировании пересечения госграницы Беларуси через этот пункт пропуска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2022
Курсы в банках
на 13.07.2022
Конвертация в банках
на 13.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте