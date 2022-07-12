В пункте пропуска «Видзы» до 18 июля движение транспорта будет осуществляться в реверсивном порядке. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В связи с проводимыми работами по замене дорожного покрытия в автодорожном пункте пропуска "Видзы" до 18 июля 2022 г. движение грузового и легкового автомобильного транспорта будет осуществляться в реверсивном порядке», - говорится в сообщении.

ГТК просит учитывать эту информацию при планировании пересечения госграницы Беларуси через этот пункт пропуска.