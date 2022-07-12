Потребительские цены в Минской области в июне 2022 года выросли по сравнению с маем 2022 года на 1,7%, с декабрем 2021 года – на 15,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в июне 2022 года по сравнению с июнем прошлого года составил 120,2%. За январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года потребительские цены увеличились на 15,7%.

Цены на продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 0,4%, с начала года – на 14,5%. Годовой рост цен на продтовары в июне 2022 года составил 20,3%. За январь-июнь 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли в июне 2022 года по сравнению с маем на 3,5%, с начала года – на 16,9%. В июне 2022 года к июню 2021 года рост цен составил 20%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 14,3%.

Услуги в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года подорожали на 1,4%, с начала года – на 7,9%. При этом годовой рост цен на услуги в июне текущего года составил 11,8%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года стоимость услуг возросла на 11%.