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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
10:49 13.07.2022
Спрос на белорусскую продукцию на внешних рынках остается высоким. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая перед началом торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2021 года".
Как отметил в своем выступлении Дмитрий Ярошевич, Беларусь является лидером среди стран СНГ по степени открытости экономики, и поэтому вопросы экспорта традиционно играют больше значение для нашего государства.
«В последнее время мы видим в этом направлении неплохие результаты. Вопреки санкционным ограничениям, спрос на белорусскую продукцию остается высоким. За первые пять месяцев текущего года положительное сальдо внешней торговли составило 1,7 млрд. долларов – это рекордное значение за последние несколько лет. Такие успехи добавляют устойчивости экономике и позволяет нам развиваться на качественной сбалансированной основе», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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