Правительство готово поддержать реализацию импортозамещающих проектов через привлекательные кредитные инструменты. Об этом говорится в поздравительном адресе участникам республиканского конкурса «Лучший экспортер 2021 года», который направил премьер-министр Роман Головченко.

«Результаты конкурса являются ярким свидетельством того, что в Беларуси работают успешные компании, которые производят высококонкурентную продукцию, оказывают востребованные услуги, достойно представляя нашу страну на международной арене. Несмотря на все сложности, в 2021 году обеспечен значительный рост экспорта и рекордное положительное сальдо внешней торговли. Безусловно, во многом это результат плодотворной работы всех ориентированных на зарубежные рынки белорусских компаний», - отметил Роман Головченко.

Сегодня белорусские экспортеры работают в условиях «серьезных санкционных ограничений и беспрецедентного давления со стороны недружественных государств». Но такие вызовы заставляют нас искать новые пути развития и преодоления препятствий, альтернативные рынки и оптимальные логистические схемы.

«Главное - не останавливаться, находить новых партнеров на рынках государств - участников ЕАЭС, КНР и других дружественных стран в условиях фундаментальной перестройки внешнеэкономических связей. Важнейшей задачей также является рациональное импортозамещение. Правительство готово поддержать реализацию соответствующих проектов, в том числе через привлекательные кредитные инструменты», - говорится в поздравительном адресе.

Роман Головченко также отметил, что правительство рассчитывает на потенциал участников конкурса, профессионализм, ответственность, новаторский подход и умение идти в ногу со временем, что является основой для получения высоких результатов и возможностей развития белорусского бизнеса, и пожелал всем успехов в продвижении бренда «Сделано в Беларуси».