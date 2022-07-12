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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,5%
09:27 13.07.2022
В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 110,5%, из него на инвестиционные товары – 101,1% и 110,9% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 111,7%, потребительские товары – 100,8% и 109,8% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 99,2%, с декабрем 2021 г. – 109,7%, в том числе в растениеводстве – 92,7% и 104,7% соответственно, животноводстве – 100,9% и 111% соответственно.
Индекс цен в строительстве в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 107%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,5% и 107,8% соответственно, машины и оборудование – 101,6% и 104,4%, прочие работы и затраты – 103,1% и 106,2% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 123,7%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
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