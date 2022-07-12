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ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПРОВЕДЕТ 22 ИЮЛЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННУЮ ОНЛАЙН-БИРЖУ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


17:49 12.07.2022

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при поддержке Министерства экономики и концерна «Беллегпром» проведет 22 июля 2022 г. контактно-кооперационную онлайн-биржу.

Как сообщается на сайте БФФПП, прямые переговоры малого и среднего бизнеса запланированы с предприятиями легкой промышленности: ОАО «КПТФ «Ручайка», ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика», ОАО «Лента», ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод».

Для участия в контактно-кооперационной бирже необходимо до 21 июля 2022 г. заполнить заявку.

Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФПП.

ОАО «КПТФ «Ручайка» выпускает тентовые конструкции для автомобилестроения, чехлы на технику, перегородки, навесы для ангаров, складов, хранилищ, ремонтных боксов. Продукция в полной мере соответствует импортным аналогам, выпускается на постоянной основе, возможен выпуск по индивидуальным заказам.

ОАО «Лента» выпускает ремни в ассортименте, которые могут быть востребованы в отраслях автомобилестроения республики.

ОАО «Антопольская ватно-прядильной фабрика» освоен выпуск нетканых материалов, используемых для шумоизоляции, а также в качестве специальных утеплителей для автомобилестроения.

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод», помимо швейной и обувной фурнитуры, специализируется на выпуске изделий из сплава ЦАМ. Предприятие готово отрабатывать вопрос изготовления по индивидуальным заказам различных мелких деталей: комплектующих литых из сплава ЦАМ, деталей из стали, а также из других конструкционных материалов путем точения, фрезерования, шлифовки, электроэрозионной обработки, штамповки и других видов слесарной обработки.
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