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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ОШТРАФОВАЛО ИМПОРТЕРА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ НА 76 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН


17:24 12.07.2022

Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Минской области в ходе проверки одного из крупных оптовых поставщиков установило факты завышения отпускных цен на свежие овощи и фрукты отечественного производства (картофеля, моркови, свеклы, лука репчатого, капусты белокочанной, яблок, огурцов и помидоров).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ООО «Фрукомп» в нарушение законодательства о ценообразовании было допущено необоснованное включение в отпускные цены плановых расходов по доставке, а также превышение предельных размеров оптовых надбавок, установленных уполномоченным государственным органом.

Общество обжаловало решение экономического суда Минской области. Вместе с тем Верховный суд за допущенное нарушение вынес постановление в отношении ООО «Фрукомп» о наложении штрафа в размере 76 528,68 рублей.

Компания «Фрукомп» импортирует в Беларусь плодоовощную продукцию от производителей Польши, Италии, Испании, Украины, Казахстана.
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