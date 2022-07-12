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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 13,9%
16:57 12.07.2022
Продовольственные товары в Минске в июне 2022 года подорожали по сравнению с маем 2022 года на 1%, с декабрем 2021 года – на 13,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в июне составил 20,4%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены увеличились на 16,7%.
Непродовольственные товары в июне 2022 года подорожали по сравнению с маем 2022 года на 1,5%, с декабрем 2021 года – на 18,2%. В июне годовой рост цен составил 23,4%. При этом за январь-июнь текущего года к уровню января-июня 2021 года цены подскочили на 19,5%.
Цены на услуги в июне 2022 года выросли по сравнению с маем на 1,9%, с декабрем 2021 года – выросли на 8,7%. Годовой рост цен на услуги в июне составил 12%. В январе-июне 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%.
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