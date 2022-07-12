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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ КАРТЫ ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНОВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ


16:06 12.07.2022

Ученые БГУ разработали карты степени уязвимости к засухам почв сельскохозяйственных земель Белорусского Полесья.

Как сообщили ЭКОПОРЕСС в университете, это поможет в ближайшее время качественно изменить подход к аграрной деятельности в южном регионе страны.

Авторами разработки выступают ведущий научный сотрудник НИЛ экологии ландшафтов факультета географии и геоинформатики БГУ Валентин Яцухно, заведующий кафедрой почвоведения и геоинформационных систем данного факультета Александр Червань. Также в подготовке научного материала приняли участие сотрудники центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси.

Актуальность исследования обусловлена важностью учета климатических изменений при планировании размещения и возделывания сельскохозяйственных культур. За последние три десятилетия в регионе Белорусского Полесья почвенные засухи проявляются почти ежегодно и стали более продолжительными. Это связано с увеличением температуры и длительности жаркого периода. Такие катаклизмы приводят к снижению урожайности и влекут экономический ущерб для растениеводства, ухудшению экологических условий жизнедеятельности.

Ученые БГУ проанализировали состояние увлажненности почв сельскохозяйственных земель и ее изменение в течение вегетационного периода (апрель-октябрь) в 40 административных районах Брестской, Гомельской и Минской областей. Для этого эксперты использовали экспериментальные данные наблюдений за последние 30 лет 17 метеостанций, а также собственные многолетние результаты научных исследований. Ключевым показателем, определяющим разную степень уязвимости почв к засухам, являлась величина влажности устойчивого завядания растений и продолжительность времени ее проявления в течение вегетационного периода.

Исследование показало, что почвы сельскохозяйственных земель 21 района отличаются высокой степенью их уязвимости к засухам, что значительно снижает их биопродукционную способность.

Анализ позволил составить разномасштабные карты засушливости региона Белорусского Полесья. Они представлены в цифровом и аналоговом формате с цветовым распределением территорий с различной степенью уязвимости почв к засухам. Красная и оранжевая зоны указывают на высокий уровень уязвимости почв, требующих первоочередных мероприятий по адаптации сельскохозяйственных культур к засухам и смягчению их негативных последствий.

Научный коллектив также разработал ряд рекомендаций по снижению негативных последствий на сельское хозяйство. Важно правильно подбирать растения для посева. Например, наиболее устойчивыми к засухе являются озимая рожь, просо, сорго, амарант, могар, пелюшка, гречиха, горох, отдельные виды трав и др.

При этом рекомендовано учитывать сроки посева культур, использовать специальные агротехнологии, направленные на максимальное сохранение влаги в почвах и повышение их окультуренности.

Полученные материалы ученых БГУ были использованы при подготовке Стратегии адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению климата, а также переданы для практического внедрения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию Брестской и Гомельской областей.
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