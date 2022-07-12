Комитет госконтроля Беларуси в первом полугодии 2022 года проверил 1212 торговых объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, нарушения выявлены в 862 объектах.

Так, в 425 торговых объектах не соблюдались ассортиментные перечни товаров, в 330 выявлены нарушения санитарных норм и правил, в 161 – требований технических нормативных правовых актов.

Особое внимание в ходе проведения контрольных мероприятий уделено вопросам соблюдения дисциплины цен. В целом завышения цен выявлены в 237 торговых объектах (по результатам контрольных мероприятий цены снижены до уровня, соответствующего законодательству).

Например, при проверке одного из сетевых ритейлеров установлены факты значительного превышения предельных установленных законодательством торговых надбавок на 85 наименований непродовольственных товаров (туалетная бумага, зубная паста, чулочно-носочные изделия для детей, бумажные салфетки и др.). Общая сумма завышений составила свыше 56 тыс. руб.

Всего по результатам проведенных в первой половине 2022 года проверок и мониторингов правонарушителям направлены 436 рекомендаций об устранении нарушений и недостатков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 260 человек, 36 субъектов хозяйствования оштрафованы на сумму 14,5 млн рублей.

За грубые нарушения законодательства приостанавливалась деятельность 21 торгового объекта.