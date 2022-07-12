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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОТМЕЧАЕТ РОСТ АКТИВНОСТИ НА ТОРГАХ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ


14:45 12.07.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) отмечает рост активности на торгах плодоовощной продукцией.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, заметный рост интереса к биржевой площадке со стороны производителей и потребителей связан с началом сбора нового урожая. В итоге растет число участников торгов и расширяется товарная номенклатура.

Например, если в несезон в торговых сессиях регулярно участвовали в среднем 5-7 компаний, то сейчас их уже 10-15. При этом, помимо картофеля, лука и чеснока, на которые в зимне-весенний период приходилась львиная доля сделок, теперь на биржевые торги выставляются свежие огурцы и томаты (пусть пока и в небольших объемах).

В II квартале 2022 г. в торгах принимали участие 31 производитель (в основном небольшие фермерские хозяйства и СПК) и 17 покупателей (представители малого и среднего бизнеса, крупные предприятия пищевой промышленности и ведущие розничные торговые сети).

В частности, отечественные мясокомбинаты активно закупали репчатый лук и чеснок, а сейчас, в преддверии нового урожая, интерес к биржевой площадке начинают проявлять и консервные заводы. Очевидно, что по мере приближения пика сезона (августа-сентября) востребованность биржевого механизма будет увеличиваться.

Биржевые торги плодоовощной продукцией проводятся на БУТБ еженедельно с ноября 2021 г.

На продажу выставляются наиболее популярные виды овощей белорусского производства, в том числе картофель, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, свекла и чеснок.
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