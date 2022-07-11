Организации Минлесхоза с начала года построили 11 новых объектов общей протяженностью 74,34 км. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

Согласно информации, в Кобринском опытном лесхозе появились сразу 2 новые дороги: в Засимовском и Петровичском лесничествах. Две новых дороги построены также в Ушачском лесхозе: в Кубличском и Плинском лесничествах. По одной новой дороге появилось в Богушевском, Лепельском, Гомельском опытном, Милошевичском, Борисовском опытном, Горецком и Кличевском лесхозах.

Строительство новых лесохозяйственных дорог позволяет не только осваивать новые ресурсы, но и своевременно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидировать лесные пожары. Лесохозяйственные дороги выполняют также важную социальную нагрузку: позволяют быстрее добраться до населенных пунктов, открывают новые возможности для граждан по сбору ягод и грибов.

Напомним, стоит задача ежегодно в стране вводить не менее 100 км новых лесохозяйственных дорог. За последние десять лет только силами лесхозов в Беларуси проложено более тысячи километров лесохозяйственных дорог.